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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Лыжник Спицов успешно прооперирован по поводу перелома руки

По словам врача, перелом оказался непростым
Денис Спицов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Денис Спицов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Денис Спицов, сломавший руку 1 марта во время тренировки на чемпионате мира в германском Оберстдорфе, успешно прооперирован в московском центре микрохирургии кисти Центральной клинической больницы Святителя Алексия. Об этом ТАСС сообщила глава центра Валентина Калантырская.

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24-летнему спортсмену диагностировали перелом пятой пястной кости левой руки.

"Я только сейчас вышла из операционной. Денис Спицов прооперирован, все прошло нормально. Перелом оказался непростым, скрепили все прочно", - сказала Калантырская.

Спицов является бронзовым и двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионате мира, который проходит в Оберстдорфе, он не принял участия ни в одной гонке.

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