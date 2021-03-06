Лыжник Спицов успешно прооперирован по поводу перелома руки

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Денис Спицов, сломавший руку 1 марта во время тренировки на чемпионате мира в германском Оберстдорфе, успешно прооперирован в московском центре микрохирургии кисти Центральной клинической больницы Святителя Алексия. Об этом ТАСС сообщила глава центра Валентина Калантырская.

Лыжник Спицов заявил, что рассчитывает восстановиться после операции за две недели

24-летнему спортсмену диагностировали перелом пятой пястной кости левой руки.

"Я только сейчас вышла из операционной. Денис Спицов прооперирован, все прошло нормально. Перелом оказался непростым, скрепили все прочно", - сказала Калантырская.

Спицов является бронзовым и двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионате мира, который проходит в Оберстдорфе, он не принял участия ни в одной гонке.