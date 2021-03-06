Врач рассказал, когда вернется на лыжню прооперированный Спицов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Лыжник Денис Спицов, сломавший руку 1 марта во время тренировки на чемпионате мира в германском Оберстдорфе, приступит к тренировкам, как только пройдет болевой синдром, и может выступить на чемпионате России. Об этом ТАСС сообщил главный врач Федерации лыжных гонок России Роман Эрлихман.

24-летнему спортсмену диагностировали перелом пятой пястной кости левой руки. В субботу ему была сделана операция в московском центре микрохирургии кисти Центральной клинической больницы.

"Скрепили не пластинами, а болтами, все хорошо. Лангетку не накладывали - это тоже хороший знак. Как только болевой синдром у него уйдет, он сможет приступить к тренировкам. Надеемся, что он выступит уже на чемпионате России", - сказал Эрлихман.

Спицов является бронзовым и двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионате мира, который проходит в Оберстдорфе, он не принял участия ни в одной гонке.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.