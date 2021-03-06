СМИ: Ибрагимович вернется в сборную Швеции перед стартом отбора к чемпионату мира

ТАСС, 6 марта. Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович войдет в состав сборной Швеции по футболу на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает портал Fotboll Direkt.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры в сборной в 2016 году.

"Златан не сказал "нет" на нашей с ним встрече. Мы хорошо поговорили, диалог продолжается, что из этого выйдет - узнаете 16 марта [когда будет опубликован состав сборной]", - сказал газете Expressen главный тренер национальной команды Янне Андерссон.

Сборная Швеции на старте отборочного турнира чемпионата мира сыграет с командами Грузии (25 марта дома) и Косова (28 марта в гостях). Также сборная проведет товарищеский матч против команды Эстонии (31 марта дома).

Ибрагимовичу 39 лет, он выступает за "Милан", в текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 14 мячей в 14 матчах. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги Европы.

За сборную Швеции Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции.