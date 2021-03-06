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Царукян дал прогноз на бой Махачев - Добер в UFC

Бой пройдет в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе.

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 6 марта. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев победит американца Дрю Добера удушающим или болевым приемом. Такое мнение ТАСС высказал боец Bellator Александр Шаблий.

"Я думаю, что Ислам закончит болевым или удушающим приемом. У Добера мало шансов, ставлю 70 на 30 в пользу Махачева. Ислам хорошо готов, прошел две подготовки, и он захочет показать себя. На него сейчас смотрят как на претендента", - сказал Шаблий.

Бой Махачев - Добер пройдет в ночь на воскресенье на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

Россиянин является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Махачеву 29 лет, на его счету 18 побед и одно поражение.

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