Александр Гусятников переизбран в руководящий совет Европейского союза велосипедистов

ТАСС, 6 марта. Вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC), член президиума Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), заслуженный тренер СССР и России Александр Гусятников на 33-м конгрессе UEC переизбран в руководящий совет организации. Об этом сообщает пресс-служба ФВСР.

Помимо Гусятникова в новый состав руководящего совета UEC вошли Хенрик Йенсен (Дания), Драгомир Кузов (Болгария), Дельмино Перейра (Португалия), Наталья Цилинская (Белоруссия), Катарина Якубова (Словакия). Новым президентом организации стал итальянец Энрико делла Каза, который являлся единственным кандидатом на этот пост.

Почетный президент ФВСР Игорь Макаров будет переизбираться в руководящий совет Международного союза велосипедистов (UCI). Выборы запланированы на сентябрь 2021 года.

Гусятникову 70 лет, с 1981 по 1999 год он занимал тренерские должности в ЦСКА, сборной СССР, сборной России и российских профессиональных командах. Являлся президентом ФВСР с 2000 по 2008 год, входил в исполнительный комитет Олимпийского комитета России с 2001 по 2009 год.