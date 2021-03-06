Шаблий считает, что борьба Стерлинга не будет проблемой для Яна в поединке UFC

Базовым стилем Яна является бокс, Стерлинга - борьба. Бой Ян - Стерлинг пройдет в ночь на воскресенье на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

"Нокаут или решением в пользу Петра Яна, - сказал Шаблий. - Я боролся с Петей во время подготовки, он функционально хорошо готов. Даже если Стерлинг переведет его в борьбу, Петя очень быстро поднимается. Стерлинг потратит много сил, а Ян будет свежий".

"Я со своими 80 кг держал его в борьбе, и он нормально поднимался и хорошо дышал", - добавил собеседник агентства.

Россиянин является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Яну 28 лет, он стал чемпионом UFC 13 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед (в том числе семь побед подряд в UFC) и одно поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.