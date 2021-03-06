Шаблий считает, что борьба Стерлинга не будет проблемой для Яна в поединке UFC

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 6 марта. /ТАСС/. Борьба американца Алджамейна Стерлинга не станет проблемой для обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Петра Яна. Такое мнение ТАСС высказал боец Bellator Александр Шаблий.
Базовым стилем Яна является бокс, Стерлинга - борьба. Бой Ян - Стерлинг пройдет в ночь на воскресенье на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.
"Нокаут или решением в пользу Петра Яна, - сказал Шаблий. - Я боролся с Петей во время подготовки, он функционально хорошо готов. Даже если Стерлинг переведет его в борьбу, Петя очень быстро поднимается. Стерлинг потратит много сил, а Ян будет свежий".
"Я со своими 80 кг держал его в борьбе, и он нормально поднимался и хорошо дышал", - добавил собеседник агентства.
Россиянин является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Яну 28 лет, он стал чемпионом UFC 13 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед (в том числе семь побед подряд в UFC) и одно поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.