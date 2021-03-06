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ММА

Гаджиев: чемпион UFC Ян все еще находится в тени Нурмагомедова

Камил Гаджиев считает, что победа над Стерлингом сильно повысит популярность Петра Яна

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 6 марта. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян еще не вышел из тени Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.

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"Когда Петр стал чемпионом, в России уже был долгожданный обладатель титула - Хабиб, - сказал Гаджиев. - Петя пока еще не вышел из тени Хабиба, но у него все есть, чтобы стать более раскрученным. Он стилистически интересный, не лезет за словом в карман. После победы над Стерлингом начнется его медийный рост".

"Какого-то сумасшествия по поводу Яна не ощущается. Но победа над Стерлингом и последующие вызовы могут стать апофеозом его карьеры. Возможно, у него не будет столь значимого превосходства над соперниками, как это было у Хабиба. К тому же для такой раскрутки нужен соперник-антагонист, каким был Конор у Хабиба", - добавил собеседник агентства.

Бой Ян - Стерлинг пройдет в ночь на воскресенье на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

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