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Футбол в России

Первый гол Рондона помог ЦСКА обыграть "Ахмат" в матче Российской премьер-лиги

Встреча завершилась со счетом 2:0, венесуэлец также сделал голевой пас в случае с голом Николы Влашича
Саломон Рондон Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Саломон Рондон
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Саломон Рондон (38-я минута, пенальти) и Никола Влашич (52). Рондон впервые отличился за московскую команду, он перешел в ЦСКА во время зимнего трансферного окна и дебютировал 21 февраля в матче Бетсити - Кубка России против "СКА-Хабаровска" (2:0). Основной голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил второй матч подряд в связи с болезнью.

Встреча началась с минуты молчания в память о комментаторе Юрии Розанове, о смерти которого стало известно в среду. Перед началом матча армейские болельщики вывесили на трибуне баннер с надписью "Болельщик, комментатор. Юрий Розанов, покойтесь с миром".

ЦСКА не проигрывает на домашнем стадионе в чемпионате России на протяжении семи матчей (четыре победы и три ничьих), в последний раз клуб не смог набрать очки на "ВЭБ-Арене" 27 сентября 2020 года, уступив московскому "Локомотиву" (0:1).

После 21 матча ЦСКА набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Грозного не может победить на протяжении семи матчей (три ничьих, четыре поражения), команда располагается на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем туре московский клуб 13 марта на выезде сыграет с тульским "Арсеналом", "Ахмат" в тот же день в гостях встретится с петербургским "Зенитом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20126245-1742
2ЦСКА21124537-1940
3Сочи20106432-2236
4Спартак20105533-2335
5Ростов20103726-2233
6Динамо20103726-2233
7Локомотив2094723-2531
8Краснодар2094737-2131
9Рубин2094726-2531
10Химки2084826-3128
11Ахмат2175920-2526
12Урал20410618-2522
13Ротор20451112-3117
14Арсенал20351217-3414
15Уфа20341315-3313
16Тамбов20341314-3213

 

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