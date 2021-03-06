Первый гол Рондона помог ЦСКА обыграть "Ахмат" в матче Российской премьер-лиги

Забитыми мячами отметились Саломон Рондон (38-я минута, пенальти) и Никола Влашич (52). Рондон впервые отличился за московскую команду, он перешел в ЦСКА во время зимнего трансферного окна и дебютировал 21 февраля в матче Бетсити - Кубка России против "СКА-Хабаровска" (2:0). Основной голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил второй матч подряд в связи с болезнью.

Встреча началась с минуты молчания в память о комментаторе Юрии Розанове, о смерти которого стало известно в среду. Перед началом матча армейские болельщики вывесили на трибуне баннер с надписью "Болельщик, комментатор. Юрий Розанов, покойтесь с миром".

ЦСКА не проигрывает на домашнем стадионе в чемпионате России на протяжении семи матчей (четыре победы и три ничьих), в последний раз клуб не смог набрать очки на "ВЭБ-Арене" 27 сентября 2020 года, уступив московскому "Локомотиву" (0:1).

После 21 матча ЦСКА набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Грозного не может победить на протяжении семи матчей (три ничьих, четыре поражения), команда располагается на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем туре московский клуб 13 марта на выезде сыграет с тульским "Арсеналом", "Ахмат" в тот же день в гостях встретится с петербургским "Зенитом".