Первый гол Рондона помог ЦСКА обыграть "Ахмат" в матче Российской премьер-лиги

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:0.
Забитыми мячами отметились Саломон Рондон (38-я минута, пенальти) и Никола Влашич (52). Рондон впервые отличился за московскую команду, он перешел в ЦСКА во время зимнего трансферного окна и дебютировал 21 февраля в матче Бетсити - Кубка России против "СКА-Хабаровска" (2:0). Основной голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил второй матч подряд в связи с болезнью.
⚽️ Хладнокровная реализация пенальти от венесуэльца. ЦСКА ушел на перерыв лидером!#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/jgBRaKrElg— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 6, 2021
Встреча началась с минуты молчания в память о комментаторе Юрии Розанове, о смерти которого стало известно в среду. Перед началом матча армейские болельщики вывесили на трибуне баннер с надписью "Болельщик, комментатор. Юрий Розанов, покойтесь с миром".
ЦСКА не проигрывает на домашнем стадионе в чемпионате России на протяжении семи матчей (четыре победы и три ничьих), в последний раз клуб не смог набрать очки на "ВЭБ-Арене" 27 сентября 2020 года, уступив московскому "Локомотиву" (0:1).
После 21 матча ЦСКА набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Грозного не может победить на протяжении семи матчей (три ничьих, четыре поражения), команда располагается на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.
В следующем туре московский клуб 13 марта на выезде сыграет с тульским "Арсеналом", "Ахмат" в тот же день в гостях встретится с петербургским "Зенитом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|45-17
|42
|2
|ЦСКА
|21
|12
|4
|5
|37-19
|40
|3
|Сочи
|20
|10
|6
|4
|32-22
|36
|4
|Спартак
|20
|10
|5
|5
|33-23
|35
|5
|Ростов
|20
|10
|3
|7
|26-22
|33
|6
|Динамо
|20
|10
|3
|7
|26-22
|33
|7
|Локомотив
|20
|9
|4
|7
|23-25
|31
|8
|Краснодар
|20
|9
|4
|7
|37-21
|31
|9
|Рубин
|20
|9
|4
|7
|26-25
|31
|10
|Химки
|20
|8
|4
|8
|26-31
|28
|11
|Ахмат
|21
|7
|5
|9
|20-25
|26
|12
|Урал
|20
|4
|10
|6
|18-25
|22
|13
|Ротор
|20
|4
|5
|11
|12-31
|17
|14
|Арсенал
|20
|3
|5
|12
|17-34
|14
|15
|Уфа
|20
|3
|4
|13
|15-33
|13
|16
|Тамбов
|20
|3
|4
|13
|14-32
|13