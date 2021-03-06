{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Финишировавшую третьей в лыжной гонке чемпионата мира на 30 км Карлссон увезли в больницу

После финиша шведка упала на снег и схватилась за руку

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 6 марта. /ТАСС/. Шведскую лыжницу Фриду Карлссон, которая стала третьей в гонке на 30 км с общего старта на чемпионате мира в Оберстдорфе, увезли в больницу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На эту тему
Лыжница Йохауг сравнялась с Вяльбе по количеству золотых наград на чемпионатах мира

Сразу после финиша шведка упала на снег и схватилась за руку. К ней подбежали врачи и оказали первую помощь, после чего 21-летнюю спортсменку увезли на медицинской машине.

Победу в гонке одержала норвежка Тереза Йохауг, второй финишировала ее соотечественница Хейди Венг.

Карлссон является чемпионкой мира 2019 года в эстафете. Ранее на мировом первенстве в Оберстдорфе лыжница выиграла две серебряные награды.

Теги
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
Вяльбе назвала достойным выступление российских лыжниц на чемпионате мира
Россиянки завоевали на турнире одну медаль
Читать полностью