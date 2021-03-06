Финишировавшую третьей в лыжной гонке чемпионата мира на 30 км Карлссон увезли в больницу

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 6 марта. /ТАСС/. Шведскую лыжницу Фриду Карлссон, которая стала третьей в гонке на 30 км с общего старта на чемпионате мира в Оберстдорфе, увезли в больницу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Лыжница Йохауг сравнялась с Вяльбе по количеству золотых наград на чемпионатах мира

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Сразу после финиша шведка упала на снег и схватилась за руку. К ней подбежали врачи и оказали первую помощь, после чего 21-летнюю спортсменку увезли на медицинской машине.

Победу в гонке одержала норвежка Тереза Йохауг, второй финишировала ее соотечественница Хейди Венг.

Карлссон является чемпионкой мира 2019 года в эстафете. Ранее на мировом первенстве в Оберстдорфе лыжница выиграла две серебряные награды.