"Металлург" обыграл "Барыс" и вновь вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 6 марта. Магнитогорский "Металлург" на выезде обыграл "Барыс" из Нур-Султана в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 3 300 зрителей и завершилась со счетом 2:1.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1. "Металлург" выиграл первый матч в Магнитогорске (7:4) и проиграл второй (1:2, в овертайме). Следующая встреча пройдет в Нур-Султане 8 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, "Металлург" одержал победы в трех. В плей-офф команды встретились в четвертый раз. В сезоне-2019/20 "Барыс" в первом раунде впервые выиграл серию плей-офф у "Металлурга" (4-1), в 2012 году казахстанский клуб уступил в первом раунде (3-4), в 2017-м - во втором (0-4).

"Барыс" выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением "Барыса" является выход во второй раунд Кубка Гагарина. "Металлург" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Магнитогорска является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16).