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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Лыжница Кирпиченко отделалась ушибами после падений в гонке на чемпионате мира

Россиянка, занявшая 12-е место на дистанции 30 км, дважды упала по ходу гонки
Яна Кирпиченко EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Яна Кирпиченко
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 6 марта. /ТАСС/. Россиянка Яна Кирпиченко отделалась ушибами в результате падений в гонке на дистанции 30 км классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Германии. Об этом она сообщила журналистам.

Гонка на 30 км была заключительным женским стартом, Кирпиченко заняла 12-е место, дважды упав на дистанции.

"Ударилась, ушибла ногу, руку, живот, но главное, что кости целы. Все пройдет", - сказала Кирпиченко.

Турнир завершится мужским марафоном на 50 км, который пройдет 7 марта.

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