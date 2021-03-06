Бывший вратарь ЦСКА Чепчугов заявил, что хотел бы поработать в клубе

ТАСС, 6 марта. Бывший голкипер футбольного клуба ЦСКА Сергей Чепчугов хотел бы поработать тренером вратарей в команде. Комментарий Чепчугова приводит газета "Спорт-Экспресс".

В субботу ЦСКА на своем поле со счетом 2:0 обыграл грозненский "Ахмат" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Чепчугов посетил игру.

"Приехал сюда найти работу, но пока ни с кем не говорил. Кем бы хотел работать в ЦСКА? Можно начать с работы в структуре клуба, например с детьми работать. Если честно говорить, когда Сергей Иванович Овчинников ушел, где-то у меня мелькнула мысль, что меня могут пригласить тренером вратарей, я бы с удовольствием принял такой вызов", - сказал Чепчугов.

Чепчугов был игроком ЦСКА с 2010 по 2017 год. Всего в составе армейцев он провел 28 матчей, в которых пропустил 33 мяча. Голкипер является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России.