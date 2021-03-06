Россиянин Елистратов стал третьим на дистанции 1 500 м на чемпионате мира по шорт-треку

ТАСС, 6 марта. Россиянин Семен Елистратов занял третье место на дистанции 1 500 м на чемпионате мира по шорт-треку. Соревнования проходят в нидерландском Дордрехте.

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Победу одержал канадец Шарль Амлен, преодолевший дистанцию за 2 минуты 18,143 секунды, вторым стал нидерландец Ицхак де Лат, показавший время 2.18,202. Результат Елистратова составил 2.18,296.

В женском забеге на 1 500 м россиянка Софья Просвирнова заняла четвертое место (2.37,757). Победу одержала нидерландка Сюзанне Схюлтинг (2.36,884), второе место заняла канадка Кортни Саро (2.37,089), третье - Ксандра Велзебур из Нидерландов (2.37,109).

30-летний Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Игр-2018. На его счету одна золотая, одна серебряная и пять бронзовых медалей чемпионатов мира, 14 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей европейских первенств.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Как и на чемпионате мира по конькобежному спорту, в случае побед российских спортсменов вместо гимна будет исполняться музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Позднее в субботу будут разыграны награды среди женщин и среди мужчин на дистанции 500 м. Чемпионат мира завершится 7 марта.