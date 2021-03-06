Вяльбе считает глупыми сравнения с Йохауг, догнавшей ее по числу золотых наград ЧМ

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 6 марта. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает глупостью попытки сравнить ее с норвежкой Терезой Йохауг. Об этом она заявила журналистам после окончания женской соревновательной программы на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Йохауг завершила турнир победой в гонке на 30 км, 32-летняя норвежка одержала 14-ю победу на чемпионатах мира, сравнявшись по этому показателю с Вяльбе.

"Это какая-то глупая статистика, я не знаю, для чего она нужна людям, - сказала Вяльбе. - Сейчас в программе больше гонок, но и Тереза не бегает все подряд. И я бы, возможно, не бегала. Не нужно ничего сравнивать".

"Я считаю так: она пишет свою историю, я в свое время писала свою, Марит Бьорген - свою, до нее это делали Галина Кулакова, Раиса Сметанина, Лариса Лазутина. Не надо нас сравнивать. Если честно, то мне все равно, сколько у нее медалей и как она их выигрывает", - отметила она.

Чемпионат мира завершится в воскресенье мужским марафоном.