Косторная не начнет тренировки в "Самбо-70", пока не закроет обязательства перед Плющенко

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Фигуристка Алена Косторная не сможет приступить к тренировкам в "Хрустальном", пока не закроет все обязательства перед академией "Ангелы Плющенко". Об этом ТАСС сообщил источник.

Глейхенгауз опроверг сообщения о том, что Косторная уже тренируется в группе Тутберидзе

В четверг стало известно, что фигуристка пока не приступила к тренировкам в "Хрустальном". В пятницу Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко и совладелица "Ангелов Плющенко", заявила изданию "Спорт-Экспресс", что академия будет претендовать на некоторую компенсацию затрат в связи с переходом, так как со спортсменкой была проделана определенная работа.

"Косторная не сможет возобновить тренировки в Хрустальном, пока спортсменка не закроет все обязательства перед академией "Ангелы Плющенко", - сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации.

Косторной 17 лет, в текущем сезоне она стала второй на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. В начале сезона спортсменка перенесла коронавирус, по итогам финала Кубка России, заключительного этапа отбора на чемпионат мира, Косторная заняла шестое место и вошла в число запасных российской команды на мировое первенство, которое пройдет в Швеции с 22 по 28 марта. В прошлом сезоне она выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при. Россиянка владеет мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59).