Шорт-трекистка Просвирнова может пропустить остаток чемпионата мира из-за травмы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Софья Просвирнова из-за проблем с рукой может пропустить воскресные забеги чемпионата мира по шорт-треку. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Россиянин Елистратов стал вторым на дистанции 500 м на чемпионате мира по шорт-треку

В женском финальном забеге на 500 м Просвирнова упала на старте и не смогла финишировать. Победу одержала нидерландка Сюзанне Схюлтинг (42,661), второе место заняла итальянка Арианна Фонтана (42,719), третье - Селма Паустма из Нидерландов (42,850).

"Вызывает опасение состояние Софьи Просвирновой, после падения есть проблемы с рукой. Неизвестно, сможет ли она завтра принять участие в соревнованиях. Пообщалась с тренерами, они сказали, что у Сони ушиб руки, точнее пока не ясно. Ждем завтрашнего дня", - сказала Барышева.

Просвирновой 23 года, она является пятикратной чемпионкой Европы, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.