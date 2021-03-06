Фигуристка Алена Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

ТАСС, 6 марта. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. Об этом Косторная рассказала в интервью программе "Время" на Первом канале .

Ранее источник рассказал ТАСС о переговорах Косторной с Тутберидзе. Фигуристка занималась в академии "Ангелы Плющенко".

"Пока могу сказать - я достойна кататься в этой группе, я достойна их внимания", - сказала фигуристка.

Косторная - воспитанница группы Тутберидзе. 31 июля 2020 года стало известно, что спортсменка переходит к Евгению Плющенко. Тутберидзе тогда отмечала, что смена тренера вызвана повысившимися требованиями фигуристки. В субботнем сюжете Первого канала отмечается, что Косторная вернулась с испытательным сроком. "Она должна полностью войти в наш процесс. Без дополнительных выходных, без условий, сколько времени она будет на льду. Это мы должны определять", - отметила тренер.

Тутберидзе также рассказала, что дать второй шанс Косторной ее уговорила дочь Диана Дэвис. "Диана была ее адвокатом, она сказала: "Мама, ты должна ей дать шанс, мне кажется, бог велел давать шанс", - сказала тренер. - Не хочу держать эту мысль в голове, я должна дать возможность, иначе человек останется с нереализованной надеждой на всю оставшуюся жизнь".