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Фигурное катание

Бестемьянова: решение Тутберидзе позволить Косторной вернуться - счастье для фигуристки

Олимпийская чемпионка не стала делать прогнозов о перспективах сотрудничества тренера и спортсменки
Наталья Бестемьянова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Наталья Бестемьянова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Решение тренера Этери Тутберидзе позволить вернуться к ней Алене Косторной является большим счастьем для фигуристки. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

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О возвращении Косторной было объявлено в субботу.

"Мне кажется, для желающей вернуться Алены это большое счастье, что Этери Георгиевна согласилась ее принять обратно. Все мы помним, что эта фигуристка как-то скандально уходила, обижала своего тренера, и дай бог, чтобы у них все получилось, - сказала Бестемьянова. - Но если Этери Георгиевна взялась, значит она что-то видит и знает, что делать".

"Делать прогнозы о перспективах их сотрудничества считаю делом неприличным. Надо дать им спокойно поработать и выйти на первый турнир. Тогда и посмотрим, что получается", - добавила она.

В прошлом сезоне Косторная выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при. Она владеет мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59).

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