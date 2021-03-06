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ММА

Чемпион UFC Ян сдал допинг-тест за несколько часов до боя

Россиянин проведет поединок против американца Алджамейна Стерлинга в ночь на воскресенье

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 6 марта. /ТАСС/. Американское антидопинговое агентство (USADA) взяло допинг-пробу у чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна в день боя. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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"Петр сдал допинг-пробу в день боя", - сказал собеседник агентства.

Ян в ночь на воскресенье по московскому времени проведет защиту титула в поединке против американца Алджамейна Стерлинга в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе.

Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение в ММА.

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