Чемпион UFC Ян сдал допинг-тест за несколько часов до боя

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 6 марта. /ТАСС/. Американское антидопинговое агентство (USADA) взяло допинг-пробу у чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна в день боя. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Турнир UFC 259 с участием Яна пройдет без зрителей

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"Петр сдал допинг-пробу в день боя", - сказал собеседник агентства.

Ян в ночь на воскресенье по московскому времени проведет защиту титула в поединке против американца Алджамейна Стерлинга в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе.

Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение в ММА.