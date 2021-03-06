"Рейнджерс" обыграли "Нью-Джерси" в НХЛ. Российский вратарь Георгиев сделал голевой пас

ТАСС, 6 марта. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Нью-Джерси" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Фокс (3-я минута), Райан Строум (8, 59), Кевин Руни (18), Либор Гайек (22) и Филип Хытил (49). В эпизоде с первым голом "Рейнджерс" результативной передачей отметился российский вратарь Александр Георгиев, а нападающий Павел Бучневич сделал голевой пас Гайеку. Георгиев отразил 22 броска из 25. У проигравших отличились Пи-Кей Суббан (15), российский нападающий Михаил Мальцев (16), для которого эта шайба стала третьей в текущем сезоне НХЛ, и Натан Бастиан (58).
В турнирной таблице Восточного дивизиона "Рейнджерс" занимают шестое место, набрав 23 очка в 22 матчах, "Нью-Джерси" с 16 очками после 20 игр расположился строчкой ниже.
"Рейнджерс" в следующем матче 8 марта в гостях сыграют с "Питтсбургом", "Нью-Джерси" 7 марта на выезде встретится с "Бостоном".
В другом матче "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Баффало" со счетом 5:2, российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 19 бросков из 21.