"Питтсбург" победил "Филадельфию". Малкин набрал два очка

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Малкин (8-я минута), Брайан Раст (19), Зак Эштон-Рис (39) и Джаред Макканн (51), которому ассистировал Малкин, признанный первой звездй матча. Российский форвард забросил свою пятую шайбу в текущем сезоне, также на его счету 11 результативных передач. У проигравших отличились Трэвис Конечны (7), Кевин Хэйс (22) и Шейн Гостисбеер (33). В эпизоде с голом Хэйса результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов, который в этом сезоне набрал 10 (2 гола + 8 передач) очков.