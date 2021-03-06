"Питтсбург" победил "Филадельфию". Малкин набрал два очка

ТАСС, 6 марта. "Питтсбург" одержал победу над "Филадельфией" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Малкин (8-я минута), Брайан Раст (19), Зак Эштон-Рис (39) и Джаред Макканн (51), которому ассистировал Малкин, признанный первой звездй матча. Российский форвард забросил свою пятую шайбу в текущем сезоне, также на его счету 11 результативных передач. У проигравших отличились Трэвис Конечны (7), Кевин Хэйс (22) и Шейн Гостисбеер (33). В эпизоде с голом Хэйса результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов, который в этом сезоне набрал 10 (2 гола + 8 передач) очков.
В турнирной таблице Восточного дивизиона "Питтсбург" занимает пятое место, набрав в 23 матчах 27 очков, расположившаяся строчкой выше "Филадельфия" имеет столько же очков после 21 игры.
В следующем матче "Питтсбург" примет "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Филадельфия" - "Вашингтон". Обе встречи пройдут 8 марта.
Также в субботу "Флорида" в гостях обыграла "Нэшвилл" со счетом 6:2. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 28 бросков. Дебютный матч в НХЛ провел российский форвард "Флориды" Григорий Денисенко.