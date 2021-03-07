Второй шанс. Чемпионка Европы Косторная вернулась к тренеру Тутберидзе

О возвращении к Тутберидзе Косторная рассказала в интервью программе "Время" на Первом канале. Под руководством Тутберидзе Косторная в прошлом сезоне выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при, она также владеет мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59). 31 июля 2020 года стало известно, что Косторная переходит к Евгению Плющенко, Тутберидзе тогда отмечала, что смена тренера вызвана повысившимися требованиями фигуристки. В текущем сезоне 17-летняя спортсменка стала второй на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. В начале сезона Косторная перенесла коронавирус, из-за последствий которого пропустила ряд стартов, по итогам финала Кубка России фигуристка заняла шестое место и не смогла отобраться на предстоящий чемпионат мира.

"Когда я тренировалась в этом сезоне в другой школе, то понимала, что не могу до конца сама себя заставить что-то делать, понимала, что будь рядом Этери Георгиевна, то я бы сделала столько, сколько нужно, и даже больше, - призналась Косторная в интервью Первому каналу. - Ту же раскатку я ехала и умирала, давно не ехала в таком темпе, думала, что если переживу раскатку, то переживу и все остальное. Но шестое место в финале Кубка России - это не просто обидно, это говорит о том, что у тебя в жизни что-то совсем не так, и это надо менять. Идти извиняться, усмирять гордыню и просить прощения".

В субботнем сюжете Первого канала отмечается, что Косторная вернулась с испытательным сроком. "Она должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных, без условий, сколько времени она будет на льду. Это мы должны определять, - отметила Тутберидзе. - И восстановить тройной аксель".

Тутберидзе также рассказала, что дать второй шанс Косторной ее уговорила дочь Диана Дэвис. "Диана была ее адвокатом, она сказала: "Мама, ты должна ей дать шанс, мне кажется, бог велел давать шанс", - сказала тренер. - Не хочу держать эту мысль в голове, я должна дать возможность, иначе человек останется с нереализованной надеждой на всю оставшуюся жизнь".

В пятницу Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко и совладелица "Ангелов Плющенко", заявила изданию "Спорт-Экспресс", что академия будет претендовать на некоторую компенсацию затрат в связи с переходом, так как со спортсменкой была проделана определенная работа. Источник сообщил ТАСС, что Косторная не сможет возобновить тренировки в "Хрустальном", пока спортсменка не закроет все обязательства перед академией "Ангелы Плющенко".

Счастье для фигуристки

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что решение Тутберидзе возобновить сотрудничество должно стать настоящим счастьем для Косторной.