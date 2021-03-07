Второй шанс. Чемпионка Европы Косторная вернулась к тренеру Тутберидзе

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вернулась к тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе, воспитанницей которой она является. На протяжении полугода Косторная тренировалась в академии "Ангелы Плющенко".
О возвращении к Тутберидзе Косторная рассказала в интервью программе "Время" на Первом канале. Под руководством Тутберидзе Косторная в прошлом сезоне выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при, она также владеет мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59). 31 июля 2020 года стало известно, что Косторная переходит к Евгению Плющенко, Тутберидзе тогда отмечала, что смена тренера вызвана повысившимися требованиями фигуристки. В текущем сезоне 17-летняя спортсменка стала второй на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. В начале сезона Косторная перенесла коронавирус, из-за последствий которого пропустила ряд стартов, по итогам финала Кубка России фигуристка заняла шестое место и не смогла отобраться на предстоящий чемпионат мира.
"Когда я тренировалась в этом сезоне в другой школе, то понимала, что не могу до конца сама себя заставить что-то делать, понимала, что будь рядом Этери Георгиевна, то я бы сделала столько, сколько нужно, и даже больше, - призналась Косторная в интервью Первому каналу. - Ту же раскатку я ехала и умирала, давно не ехала в таком темпе, думала, что если переживу раскатку, то переживу и все остальное. Но шестое место в финале Кубка России - это не просто обидно, это говорит о том, что у тебя в жизни что-то совсем не так, и это надо менять. Идти извиняться, усмирять гордыню и просить прощения".
В субботнем сюжете Первого канала отмечается, что Косторная вернулась с испытательным сроком. "Она должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных, без условий, сколько времени она будет на льду. Это мы должны определять, - отметила Тутберидзе. - И восстановить тройной аксель".
Тутберидзе также рассказала, что дать второй шанс Косторной ее уговорила дочь Диана Дэвис. "Диана была ее адвокатом, она сказала: "Мама, ты должна ей дать шанс, мне кажется, бог велел давать шанс", - сказала тренер. - Не хочу держать эту мысль в голове, я должна дать возможность, иначе человек останется с нереализованной надеждой на всю оставшуюся жизнь".
В пятницу Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко и совладелица "Ангелов Плющенко", заявила изданию "Спорт-Экспресс", что академия будет претендовать на некоторую компенсацию затрат в связи с переходом, так как со спортсменкой была проделана определенная работа. Источник сообщил ТАСС, что Косторная не сможет возобновить тренировки в "Хрустальном", пока спортсменка не закроет все обязательства перед академией "Ангелы Плющенко".
Счастье для фигуристки
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что решение Тутберидзе возобновить сотрудничество должно стать настоящим счастьем для Косторной.
"Мне кажется, для желающей вернуться Алены это большое счастье, что Этери Георгиевна согласилась ее принять обратно. Все мы помним, что эта фигуристка как-то скандально уходила, обижала своего тренера, и дай бог, чтобы у них все получилось, - сказала Бестемьянова. - Но если Этери Георгиевна взялась, значит, она что-то видит и знает, что делать".
"Делать прогнозы о перспективах их сотрудничества считаю делом неприличным. Надо дать им спокойно поработать и выйти на первый турнир. Тогда и посмотрим, что получается", - добавила она.
Заключительным турниром нынешнего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Косторная не вошла в основной состав команды, которая представит Россию на турнире, но заявлена первой запасной и сохраняет теоретические шансы на участие в мировом первенстве.