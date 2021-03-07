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Фигурное катание

Второй шанс. Чемпионка Европы Косторная вернулась к тренеру Тутберидзе

Такое решение было принято после финала Кубка России, в котором спортсменка стала шестой и не смогла отобраться на чемпионат мира
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вернулась к тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе, воспитанницей которой она является. На протяжении полугода Косторная тренировалась в академии "Ангелы Плющенко".

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О возвращении к Тутберидзе Косторная рассказала в интервью программе "Время" на Первом канале. Под руководством Тутберидзе Косторная в прошлом сезоне выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при, она также владеет мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59). 31 июля 2020 года стало известно, что Косторная переходит к Евгению Плющенко, Тутберидзе тогда отмечала, что смена тренера вызвана повысившимися требованиями фигуристки. В текущем сезоне 17-летняя спортсменка стала второй на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. В начале сезона Косторная перенесла коронавирус, из-за последствий которого пропустила ряд стартов, по итогам финала Кубка России фигуристка заняла шестое место и не смогла отобраться на предстоящий чемпионат мира.

"Когда я тренировалась в этом сезоне в другой школе, то понимала, что не могу до конца сама себя заставить что-то делать, понимала, что будь рядом Этери Георгиевна, то я бы сделала столько, сколько нужно, и даже больше, - призналась Косторная в интервью Первому каналу. - Ту же раскатку я ехала и умирала, давно не ехала в таком темпе, думала, что если переживу раскатку, то переживу и все остальное. Но шестое место в финале Кубка России - это не просто обидно, это говорит о том, что у тебя в жизни что-то совсем не так, и это надо менять. Идти извиняться, усмирять гордыню и просить прощения".

В субботнем сюжете Первого канала отмечается, что Косторная вернулась с испытательным сроком. "Она должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных, без условий, сколько времени она будет на льду. Это мы должны определять, - отметила Тутберидзе. - И восстановить тройной аксель".

Тутберидзе также рассказала, что дать второй шанс Косторной ее уговорила дочь Диана Дэвис. "Диана была ее адвокатом, она сказала: "Мама, ты должна ей дать шанс, мне кажется, бог велел давать шанс", - сказала тренер. - Не хочу держать эту мысль в голове, я должна дать возможность, иначе человек останется с нереализованной надеждой на всю оставшуюся жизнь".

В пятницу Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко и совладелица "Ангелов Плющенко", заявила изданию "Спорт-Экспресс", что академия будет претендовать на некоторую компенсацию затрат в связи с переходом, так как со спортсменкой была проделана определенная работа. Источник сообщил ТАСС, что Косторная не сможет возобновить тренировки в "Хрустальном", пока спортсменка не закроет все обязательства перед академией "Ангелы Плющенко".

Счастье для фигуристки

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что решение Тутберидзе возобновить сотрудничество должно стать настоящим счастьем для Косторной.

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"Мне кажется, для желающей вернуться Алены это большое счастье, что Этери Георгиевна согласилась ее принять обратно. Все мы помним, что эта фигуристка как-то скандально уходила, обижала своего тренера, и дай бог, чтобы у них все получилось, - сказала Бестемьянова. - Но если Этери Георгиевна взялась, значит, она что-то видит и знает, что делать".

"Делать прогнозы о перспективах их сотрудничества считаю делом неприличным. Надо дать им спокойно поработать и выйти на первый турнир. Тогда и посмотрим, что получается", - добавила она.

Заключительным турниром нынешнего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Косторная не вошла в основной состав команды, которая представит Россию на турнире, но заявлена первой запасной и сохраняет теоретические шансы на участие в мировом первенстве.

Теги
Фигурное катаниеПлющенко, Евгений Викторович
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