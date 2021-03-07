"Вечный магнит". В Санкт-Петербурге прошло торжественное шоу к юбилею Алексея Мишина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Торжественный вечер, приуроченный к юбилею одного из самых известных тренеров по фигурному катанию в мире Алексея Мишина, прошел в субботу на льду дворца спорта "Юбилейный". Восьмидесятилетие Мишин отметит 8 марта. В гала-шоу приняли участие практически все действующие фигуристы сборной России, в числе которых будущие участники чемпионата мира, ученики школы Мишина Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко, "звезды" Мишина Артур Гачинский и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, спортсмены Евгения Рукавицына Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, а также Светланы Соколовской Александр Самарин и Марк Кондратюк, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александр Степанова и Иван Букин и Алина Загитова, пока взявшая паузу в карьере. И, конечно, самые юные воспитанники двух тренеров - Мишина и Плющенко. Сам Мишин долго готовился к шоу, и, как радушный хозяин, вплоть до торжественного открытия мероприятия хлопотал по хозяйству, наводя последние штрихи, решая заключительные организационные вопросы.

Правда о них пришлось забыть за час до начала мероприятий, когда ровно в 16:00, войдя через служебный вход, Мишин замер перед парадом барабанщиц, устроивших для профессора фигурного катания зажигательное шоу. Алексей Николаевич при виде такой красоты застыл как завороженный. Правда потом достаточно быстро опомнился и призвал поддержать ударниц аплодисментами.

Ведущим шоу стал олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков. Программу вечера открыли молодые ученики отделения "Звездный лед" Глеб Лутфуллин и ученица Плющенко Софья Титова, которая попробовала штурмовать в программе тройной аксель. Пока, к сожалению, безуспешно, однако на Транькова попытка произвела серьезное впечатление: "Диву даюсь от наших девчонок. И куда приведет этот прогресс?" Также в первой половине программы выступили Игнатов под песню Леди Гаги к фильму "Звезда родилась", ученица Мишина Анастасия Гулякова. Трогательным подарком профессору стал групповой номер с участием Алиева, Кондратюка, Самарина и Игнатова под песню "Как молоды мы были". Четверо парней после достаточно сурового для каждого из них сезона по-настоящему отпустили себя и свои эмоции, доведя добрую половину публики практически до слез. Ну, как минимум - до мурашек. В этот вечер прославленный тренер получил немало поздравлений, в том числе и от мировых звезд фигурного катания. С видеопоздравлениями выступили двукратный чемпион мира Стефан Ламбьель, пятикратная чемпионка Европы Каролина Костнер. Особенно трогательным вышло поздравление тренера Рафаэля Арутюняна, который в настоящее время живет и работает в США: "Спасибо за то, что вы есть, за то, что делали и делаете. Имел счастье работать с вами рядом, вы мне дали очень много, очень помогли, и думаю, это очень повлияло на всю мою дальнейшую жизнь. Спасибо вам за все". "Пятка, петля, блоки" Программу вечера продолжил чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев, выступивший с номером под музыку из мюзикла "Юнона и Авось", после чего Траньков пригласил на лед "архангела среди ангелов Плющенко", "русскую ракету", "покорительницу всех четверных" Александру Трусову. Александра под "Аппассионату" Secret Garden исполнила в своей программе двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Впечатленный Траньков после ее проката не удержался: "Не понимаю, когда говорят, что Саша неартистична - полная ерунда, смотрел завороженно". Маленькое шоу представил публике Александр Самарин, которого, правда, было достаточно трудно узнать. Самарин в образе Мишина с небольшим животиком и в кепке наставлял Гачинского, как правильно кататься, голосом самого Мишина: "Пятка, петля, хорошие, хорошие блоки - качественные, реберные!", - после чего своим примером продемонстрировал "как надо". Девушками-ученицами "Мишин" остался доволен: "Вы, девочки мои, молодцы, мне нравится ваш ритм". Поздравила своего партнера по льду и по тренерскому цеху Тамара Москвина, с которой Мишин катался в паре еще в 60-е годы прошлого века. "Алексей обладает способностью магнетизма. Кто вас сюда сегодня притащил, что вас сюда привело? Это та сила магнетизма, "магнит Мишин", который прежде всего притянул знания, которые ему дали отец, институт, школа, притянул хороших учеников, сделал из них хороших фигуристов, которые притянули медали, мастерство, и вот теперь вы здесь, и весь мир наверняка, преодолевая расстояния, смотрит на достижения фигуристов - учеников Алексея Николаевича Мишина. Пожалуйста, не выключай свой магнит еще долгие-долгие годы".

Еще одним подарком от Москвиной стало выступление ее учеников Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. "Спасибо ученикам" Вторую половину программы вечера открыл самый юный участник шоу - Александр Плющенко. Спортсмен очень ответственно подошел к делу и с тренировки к шоу ушел самым последним, раз за разом отрабатывая прыжки. При заполненных трибунах "Юбилейного" 8-летний фигурист не дрогнул - откатался достойно и с чувством. Провожая со льда Плющенко-младшего, Траньков заметил: "Помню, как в юном возрасте сам по одиночникам соревновался с Плющенко - он был первым, я 21-м".

Групповым номером "Тренер" с участием Евгения Плющенко Мишина поздравили его ученики. Тренер в конце номера вышел на лед и обратился к своим воспитанникам: "Очень часто тренер, подводя итоги, говорит - я подготовил того-то, столько-то чемпионов, какой я молодец. У меня позиция другая, я говорю - Соня [Самодурова], спасибо тебе, что ты сделала меня тренером чемпиона Европы, Миша [Коляда], спасибо, что ты сделал меня тренером чемпиона России, Лиза [Туктамышева], я тебя благодарю за то, что сделала меня тренером чемпиона мира, у художника Гачинского медаль на Европе и медаль на мире". Он поблагодарил Семененко, которому еще предстоит выступить на чемпионате мира, свою супругу Татьяну Мишину, с которой работает бок о бок не один десяток лет. Конечно, поблагодарил он и своего самого именитого ученика Евгения Плющенко: "Спасибо, что ты принес мне столько медалей и столько радостей. И горести, которые у нас случались, это были минутные пустяки". В финале речи профессор отдал должное своему первому олимпийскому чемпиону Алексею Урманову: "Когда это случилось в Лиллехаммере, я даже не представлял, что победа на Олимпийских играх - событие, которое меняет человека, его статус, его мировоззрение, философию. И я тебя, Леша, благодарю за это". Плющенко в поздравлении Мишину сказал: "Алексей Николаевич, вы и так все знаете! Вы - единственный, любимый, неповторимый. Да, у нас бывало всякое - мы ругались и мирились, ссорились и радовались, много смеялись. Всегда мог опереться на Алексея Николаевича. Все, что у меня есть, есть благодаря этому человеку, это великий Алексей Николаевич Мишин". Выразительнее всех слов стало поздравление Плющенко в его выступлении с "Посвящением Нижинскому".