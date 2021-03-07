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ММА

Тренер Аскарова заявил, что он проведет следующий бой за титул чемпиона UFC

По словам тренера, бой пройдет не ранее августа

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец Аскар Аскаров должен провести следующий бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Абдула Абдулаев.

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Ранее в воскресенье Аскаров победил Джозефа Бенавидеса единогласным решением судей.

"Да, нам говорили, что следующий бой должен быть за титул. Сейчас подерутся [Дейвесон] Фигейредо и [Брендон] Морено. Мы готовы драться с победителем. Но это будет не раньше августа", - сказал Абдулаев.

Титулом чемпиона UFC в наилегчайшем весе владеет Фигейредо.

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