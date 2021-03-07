Передача Ничушкина не спасла "Колорадо" от поражения "Анахайму" в матче НХЛ

ТАСС, 7 марта. "Колорадо" в овертайме проиграл "Анахайму" со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Колорадо" отличились Логан О'Коннор (33), Микко Рантанен (38, 47) и Брэндон Саад (47). У "Анахайма" шайбы забросили Рикард Ракелль (6), Трой Терри (25, 54), Кевин Шаттенкирк (58) и Райан Гецлаф (62). В эпизоде с первой заброшенной шайбой голевой передачей отметился российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин.
Ничушкин набрал семь (четыре шайбы + три передачи) очков в текущем сезоне.
"Колорадо" занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 28 очков в 22 матчах. "Анахайм" идет на предпоследнем, седьмом месте, в активе клуба 20 очков в 25 играх. 9 марта "Колорадо" примет "Аризону", "Анахайм" - "Лос-Анджелес".
Ранее в воскресенье "Аризона" на своем льду переиграла "Миннесоту" (5:2), российский форвард гостей Кирилл Капризов не сумел отметиться результативными действиями. "Ванкувер" на своей площадке обыграл "Торонто" (4:2), в матче принял участие российский нападающий "Торонто" Илья Михеев. "Монреаль" дома разгромил "Виннипег" (7:1), российский защитник хозяев Александр Романов не смог набрать очки в матче.
"Даллас" в родных стенах одержал крупную победу над "Коламбусом" (5:0), форвард хозяев Денис Гурьянов провел на льду 16 минут 53 секунды и нанес три броска в створ. Защитник гостей Владислав Гавриков завершил матч с показателем полезности "-1". Нападающий "Далласа" Александр Радулов пропустил игру из-за травмы, голкипер Антон Худобин остался в запасе.