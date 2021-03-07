Передача Ничушкина не спасла "Колорадо" от поражения "Анахайму" в матче НХЛ

ТАСС, 7 марта. "Колорадо" в овертайме проиграл "Анахайму" со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Колорадо" отличились Логан О'Коннор (33), Микко Рантанен (38, 47) и Брэндон Саад (47). У "Анахайма" шайбы забросили Рикард Ракелль (6), Трой Терри (25, 54), Кевин Шаттенкирк (58) и Райан Гецлаф (62). В эпизоде с первой заброшенной шайбой голевой передачей отметился российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин.

Ничушкин набрал семь (четыре шайбы + три передачи) очков в текущем сезоне.