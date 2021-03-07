Россиянин Махачев победил американца Добера в поединке на турнире UFC

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец Ислам Махачев выиграл у американца Дрю Добера в поединке легкой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259. Соревнования проходят без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе.

Россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде. Махачев провел первый поединок с 2019 года, ранее его бои неоднократно переносились.

Махачев является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который был его секундантом в бою против Добера. Нурмагомедов продолжает владеть титулом в данной весовой категории, в октябре 2020 года он объявил о завершении карьеры.

На счету 29-летнего Махачева 19 побед и одно поражение. В активе 32-летнего Добера 23 победы и десять поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

Ранее в воскресенье россиянин Аскар Аскаров оказался сильнее американца Джозефа Бенавидеса единогласным решением судей, австриец Александар Ракич победил бразильца Тьягу Сантоса. Позднее россиянин Петр Ян проведет защиту титула в легчайшем весе, его соперником будет американец Алджамейн Стерлинг.