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ММА

Гаджиев считает, что Махачев обладает потенциалом для завоевания титула чемпиона UFC

Ранее в воскресенье Махачев победил Добера

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец Ислам Махачев обладает потенциалом для того, чтобы стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.

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Ранее в воскресенье Махачев победил американца Дрю Добера, проведя поединок впервые с 2019 года.

"У него совершенно точно чемпионский потенциал, - сказал Гаджиев. - Во-первых, он много лет тренируется с лучшим бойцом мира. А во-вторых, Ислам - очень мастеровитый. Сейчас действительно наступило его время".

"Думаю, что он через несколько боев может стать претендентом на пояс. Исламу нужно внимательно отнестись к медийной стороне своей карьеры, над этим нужно поработать", - добавил собеседник агентства.

Титулом чемпиона в легком весе до сих пор владеет партнер Махачева по команде Хабиб Нурмагомедов.

Теги
ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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