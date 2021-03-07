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ММА

Шаблий считает, что Махачев готов заменить Хабиба Нурмагомедова и стать обладателем титула

В воскресенье в поединке легкой весовой категории Махачев победил Добера. Обладателем пояса продолжает оставаться Хабиб Нурмагомедов

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец Ислам Махачев готов заменить Хабиба Нурмагомедова и стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение ТАСС высказал боец Bellator Александр Шаблий.

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Ранее в воскресенье Махачев победил американца Дрю Добера, проведя поединок впервые с 2019 года.

"Уверен, что Ислам - реальный претендент на место Хабиба, - сказал Шаблий. - Я с ним тренировался, знаю, на что он способен. Еще года два назад, когда я с ним тренировался, то думал, что он станет чемпионом UFC. У него все для этого есть".

Титулом чемпиона в легком весе до сих пор владеет партнер Махачева по команде Хабиб Нурмагомедов.

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ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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