Шаблий считает, что Махачев готов заменить Хабиба Нурмагомедова и стать обладателем титула

Ранее в воскресенье Махачев победил американца Дрю Добера, проведя поединок впервые с 2019 года.

"Уверен, что Ислам - реальный претендент на место Хабиба, - сказал Шаблий. - Я с ним тренировался, знаю, на что он способен. Еще года два назад, когда я с ним тренировался, то думал, что он станет чемпионом UFC. У него все для этого есть".

Титулом чемпиона в легком весе до сих пор владеет партнер Махачева по команде Хабиб Нурмагомедов.