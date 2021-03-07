Шаблий считает, что Махачев готов заменить Хабиба Нурмагомедова и стать обладателем титула

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец Ислам Махачев готов заменить Хабиба Нурмагомедова и стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение ТАСС высказал боец Bellator Александр Шаблий.
Ранее в воскресенье Махачев победил американца Дрю Добера, проведя поединок впервые с 2019 года.
"Уверен, что Ислам - реальный претендент на место Хабиба, - сказал Шаблий. - Я с ним тренировался, знаю, на что он способен. Еще года два назад, когда я с ним тренировался, то думал, что он станет чемпионом UFC. У него все для этого есть".
Титулом чемпиона в легком весе до сих пор владеет партнер Махачева по команде Хабиб Нурмагомедов.