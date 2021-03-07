{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Петр Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации в титульном бою UFC

В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову
IMG_1335.MOV
© Игорь Лазорин/ТАСС

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в результате дисквалификации в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Поединок на турнире UFC 259 прошел без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе.

В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из борцов находится в положении лежа или стоит на коленях - прим. ТАСС), что является запрещенным приемом.

Изначально бой был запланирован на 12 декабря 2020 года, но был перенесен после обращения россиянина.

Ранее на турнире россиянин Ислам Махачев победил американца Дрю Добера, Аскар Аскаров - американца Джозефа Бенавидеса.

Ян стал чемпионом UFC 12 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Россиянин проводил первый бой в ранге чемпиона. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед и два поражения (прервалась серия из семи побед Яна в UFC). На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и три поражения.

В легком весе титулом продолжает владеть россиянин Хабиб Нурмагомедов, который удерживает пояс с апреля 2018 года, когда он победил американца Эла Яквинту. В октябре 2020 года Нурмагомедов завершил карьеру, однако остается обладателем пояса.

Теги
ММА
ММА
Петр Ян лишен процентов от платных трансляций за дисквалификацию в титульном поединке UFC
Россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову в бою с Алджамейном Стерлингом
Читать полностью