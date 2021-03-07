Петр Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации в титульном бою UFC

В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из борцов находится в положении лежа или стоит на коленях - прим. ТАСС), что является запрещенным приемом.

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в результате дисквалификации в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Поединок на турнире UFC 259 прошел без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе.

Изначально бой был запланирован на 12 декабря 2020 года, но был перенесен после обращения россиянина.

Ранее на турнире россиянин Ислам Махачев победил американца Дрю Добера, Аскар Аскаров - американца Джозефа Бенавидеса.

Ян стал чемпионом UFC 12 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Россиянин проводил первый бой в ранге чемпиона. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед и два поражения (прервалась серия из семи побед Яна в UFC). На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и три поражения.

В легком весе титулом продолжает владеть россиянин Хабиб Нурмагомедов, который удерживает пояс с апреля 2018 года, когда он победил американца Эла Яквинту. В октябре 2020 года Нурмагомедов завершил карьеру, однако остается обладателем пояса.