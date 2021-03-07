Петр Ян: не сразу понял, что нанес запрещенный удар в бою со Стерлингом

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Петр Ян не сразу понял, что нанес запрещенный удар коленом в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом он сообщил журналистам.

В воскресенье Ян был дисквалифицирован после поединка со Стерлингом, прошедшем в Лас-Вегасе, из-за удара коленом в партере в четвертом раунде и лишился титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

"Я смотрел на его руки, знал про правила. Я даже не понял, что говорили из угла. Был сфокусирован на его руках, не увидел, что он сидит на коленях, думал, что он сидит на корточках. Я не сразу понял, что это нелегальный удар", - сказал Ян.

Ян стал чемпионом UFC 12 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Россиянин проводил первый бой в ранге чемпиона. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед и два поражения (прервалась серия из семи побед Яна в UFC). На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и три поражения.