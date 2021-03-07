Петр Ян заявил, что хочет провести бой-реванш со Стерлингом

В воскресенье Ян был дисквалифицирован после поединка со Стерлингом, прошедшем в Лас-Вегасе, из-за удара коленом в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях) в четвертом раунде и лишился титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

"Да, я хотел бы провести реванш. Но это зависит от руководства [UFC]", - сказал Ян.

Ян стал чемпионом UFC 12 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Россиянин проводил первый бой в ранге чемпиона. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед и два поражения (прервалась серия из семи побед Яна в UFC). На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и три поражения.