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ММА

Петр Ян заявил, что хочет провести бой-реванш со Стерлингом

По словам россиянина, это зависит от руководства UFC
Петр Ян Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Петр Ян
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян хочет провести бой-реванш с американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

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В воскресенье Ян был дисквалифицирован после поединка со Стерлингом, прошедшем в Лас-Вегасе, из-за удара коленом в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях) в четвертом раунде и лишился титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

"Да, я хотел бы провести реванш. Но это зависит от руководства [UFC]", - сказал Ян.

Ян стал чемпионом UFC 12 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Россиянин проводил первый бой в ранге чемпиона. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед и два поражения (прервалась серия из семи побед Яна в UFC). На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и три поражения.

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