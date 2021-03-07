Петр Ян заявил, что его удар коленом в бою UFC со Стерлингом был ненамеренным

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян признался, что удар коленом, из-за которого он был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом, был ненамеренным. Об этом он сообщил ТАСС.

В воскресенье Ян был дисквалифицирован в поединке со Стерлингом, прошедшем в Лас-Вегасе, из-за удара коленом в партере (когда хотя бы один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях) в четвертом раунде и расстался с титулом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

На вопрос, не специально ли Ян нанес удар, он ответил: "Ни в коем случае, это не специальное нарушение, на кону стоит пояс, зачем это делать? Если бы я делал это осознанно, то понимал бы последствия, я бы понимал, какой будет исход. Перед боем в раздевалку зашел рефери и объяснил все, все правила, в том числе это, я не видел, что он касается [пола] коленом".

Ян стал чемпионом UFC 12 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Россиянин проводил первый бой в ранге чемпиона. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед и два поражения (прервалась серия из семи побед Яна в UFC). На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и три поражения.