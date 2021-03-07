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ММА

Петр Ян заявил, что из угла ему не советовали бить Стерлинга коленом

Российский боец отметил, что ошибся сам

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Петр Ян заявил, что его команда не советовала наносить удар коленом американцу Алджамейну Стерлингу. Об этом Ян заявил ТАСС.

В воскресенье Ян был дисквалифицирован в поединке со Стерлингом, прошедшем в Лас-Вегасе, из-за удара коленом в партере (когда хотя бы один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях) в четвертом раунде и расстался с титулом UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

"Угол не подсказывал мне ничего такого. Да я и не слышал. Я видел ситуацию сам, но ошибся", - сказал Ян.

Ян стал чемпионом UFC 12 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Россиянин проводил первый бой в ранге чемпиона. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед и два поражения (прервалась серия из семи побед Яна в UFC).

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