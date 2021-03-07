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ММА

UFC организует реванш Ян - Стерлинг

В воскресенье россиянин нанес американцу запрещенный удар коленом в голову и был дисквалифицирован

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) организует реванш между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом ТАСС сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

В воскресенье Ян был дисквалифицирован в поединке со Стерлингом, прошедшем в Лас-Вегасе, из-за удара коленом в партере (когда хотя бы один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях) в четвертом раунде и расстался с титулом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

"Да, мы организуем реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга. Сделаем это так быстро, как сможем", - сказал Уайт.

Россиянин проводил первый бой в ранге чемпиона. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед и два поражения (прервалась серия из семи побед Яна в UFC). На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и три поражения.

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