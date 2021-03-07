СМИ: бывший футболист "Вильярреала" Франко Акоста пропал в Уругвае

ТАСС, 7 марта. Бывший футболист испанского "Вильярреала" Франко Акоста разыскивается в Уругвае после того, как исчез в субботу при попытке пересечь реку в департаменте Канелонес. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание As.

Акоста пытался переплыть реку в компании своего брата, которому удалось выбраться самостоятельно и попросить о помощи. Поиском 25-летнего игрока занимаются морские и полицейские власти страны. Также была запрошена поддержка со стороны группы водолазов и спасателей.

Акоста выступает с 2020 года за "Атенас", представляющий второй дивизион чемпионата Уругвая. Нападающий принадлежал "Вильярреалу" с 2015 по 2020 год, но не провел ни одного официального матча в составе команды, он выступал за вторую команду клуба и играл в аренде в испанском "Расинге" и уругвайской "Пласе". На его счету 14 матчей и шесть голов в составе молодежной сборной Уругвая.