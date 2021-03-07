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Олимпиада в Токио

Согласована экипировка российской делегации на Паралимпиаде в Токио

По словам первого вице-президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, эскизы уже направлены экипировщику
Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) согласовал эскизы экипировки, в которой российская делегация будет принимать участие в Паралимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), глава делегации на Паралимпийских играх в Токио Павел Рожков.

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"МПК согласовал нам эскизы экипировки российских спортсменов на Паралимпийских играх в Токио. Они полностью соответствуют требованиям, изложенным в решении Спортивного арбитражного суда по делу WADA [Всемирного антидопингового агентства] против РУСАДА [Российского антидопингового агентства]. Экипировка будет содержать цвета российского триколора, - сообщил Рожков. - Из идентификационных элементов будет содержаться надпись "Нейтральный спортсмен из России".

"Согласованные эскизы уже направлены нашему партнеру и экипировщику - компании Forward. Я думаю, что в скором времени мы представим готовый вариант экипировки общественности, - сказал Рожков. - В настоящее время решается вопрос о символике, флаге и музыкальном сопровождении российской делегации на Паралимпийских играх".

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх. Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.

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