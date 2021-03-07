Российские паралимпийцы на начало марта имеют 136 лицензий на Игры в Токио

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российские паралимпийцы на начало марта завоевали уже 136 лицензий в 13 видах спорта для участия в Играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России, глава российской делегации на Играх в Токио Павел Рожков.

"На сегодняшний день российские спортсмены завоевали 136 лицензий для участия в Играх, что соответствует 174 спортсменам в 13 видах спорта, - сообщил Рожков. - Планируется, что российские атлеты примут участие в 19 видах спорта из 22".

Рожков пояснил, что состав паралимпийской делегации России на Играх в Токио может составить до 470 человек, из которых до 270 спортсменов.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх. Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.