Хоккейные матчи с участием звезд спорта на льду Байкала планируют сделать ежегодными

ЛИСТВЯНКА /Иркутская область/, 7 марта. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и двукратный олимпийский чемпион по хоккею, национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Вячеслав Фетисов договорились ежегодно проводить хоккейные матчи на льду Байкала с участием звезд российского спорта, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам озера. Об этом в воскресенье сообщил журналистам иркутский губернатор в ходе церемонии открытия Года Байкала.

Одним из первых событий Года Байкала станет хоккейный матч на льду озера с участием звезд отечественного хоккея. Он состоится 8 марта в поселке Большое Голоустное. На лед кроме Фетисова выйдут Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие почетные гости.

"Мы сегодня договорились с Вячеславом Александровичем [Фетисовым], что хоккей со звездами на Байкале сделаем постоянным и каждый год сюда будут приезжать уважаемые люди. Мы вместе будем продвигать экологическую повестку сохранения озера Байкал. Я думаю, это очень правильное направление для всех, кто проживает на Байкале, и для гостей, а также в сфере туризма и экологии", - сказал Кобзев.

Как сообщил журналистам Фетисов, озеро Байкал - "самое важное место на планете Земля", и в скором времени, по его мнению, будет самым большим ресурсом, как экономическим, так и политическим. "Я считаю, мы все должны через любые акции привлечь внимание к этой проблеме и сделать все, чтобы сохранить и приумножить богатство этого великого озера", - сказал он.

В воскресенье в Иркутской области открыли Год Байкала. Его календарь включает 66 мероприятий и инфраструктурных проектов, в том числе строительство очистных сооружений и дорог.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия и самое популярное туристическое направление в Иркутской области и Республике Бурятия. Туризм на Байкале является круглогодичным. Зимний Байкал широко известен прозрачным льдом, который привлекает туристов со всего мира.