Чемпионка мира по спортивной гимнастике Набиева решила приостановить карьеру

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы 2010 года по спортивной гимнастике Татьяна Набиева приняла решение о приостановлении карьеры гимнастки и сосредоточилась на тренерской деятельности. Об этом ТАСС сообщила ее личный тренер Вера Киряшова.

26-летняя гимнастка из Санкт-Петербурга пропустила первенство города, проходившее в феврале, Набиевой нет также в списках участниц чемпионата России, который стартует в Пензе 10 марта.

"Таня сейчас не тренируется. И вполне вероятно, что больше не будет выступать, - сказала Киряшова. - Ее никуда не приглашают, поэтому особого смысла продолжать она не видит, хотя результаты в свое время показывала. Но говорить об окончательном уходе с ковра было бы неправильно, Набиева на данный момент свою спортивную карьеру приостановила".

Последний раз Набиева выступала в составе сборной России на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе, откуда вернулась с двумя серебряными (командный турнир и брусья) и одной бронзовой (опорный прыжок) наградой.

"Сейчас она мне помогает тренировать гимнасток на домашних сборах. Она уже не раз мне говорила, что уходит из спорта, но до этого все время возвращалась. Но сейчас Татьяна хочет отдохнуть", - добавила собеседница ТАСС.

В активе Набиевой есть также две серебряные награды чемпионата мира 2011 года (команда, брусья) и бронза чемпионата мира - 2014 (команда).

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Пензе с 10 по 14 марта.