В матче "Динамо" - "Тамбов" не будут использоваться офсайдные линии VAR

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Матч 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным "Динамо" и "Тамбовом" пройдет без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Матч "Динамо" - "Тамбов" пройдет на "ВТБ-Арене" 7 марта, начало игры - 16:30 мск.

"Из-за сложных погодных условий не удалось вовремя провести калибровку офсайдных линий. В связи с этим использование технологии определения офсайда в данном матче невозможно. Наличие компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB [Международного совета футбольных ассоциаций] и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме", - сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

"Динамо" после 20 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. "Тамбов" с 13 очками располагается на 16-й позиции.