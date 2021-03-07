"Уфа" вдесятером сыграла вничью с "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

На 14-й минуте красную карточку получил проводивший первый матч в РПЛ полузащитник гостей Парфе Бизоза. На 41-й минуте другой хавбек уфимцев Остон Урунов был заменен из-за травмы. Этот матч стал для него вторым после возвращения в "Уфу". Узбекистанский полузащитник в августе прошлого года перешел из "Уфы" в московский "Спартак", а в феврале вернулся в башкирскую команду на правах аренды.

ТАСС, 7 марта. Екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграл вничью со счетом 0:0 с "Уфой" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на "Екатинбург-Арене".

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Матч прошел без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR), которые не были откалиброваны в связи с неготовностью стадиона.

"Урал" в четвертый раз подряд сыграл вничью в РПЛ и идет 12-м в таблице, набрав 23 очка. "Уфа" располагается на 14-м месте с 14 очками в активе.

В следующем туре "Урал" 13 марта примет "Ротор", "Уфа" на следующий день сыграет с казанским "Рубином".