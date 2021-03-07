"Уфа" вдесятером сыграла вничью с "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 7 марта. Екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграл вничью со счетом 0:0 с "Уфой" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на "Екатинбург-Арене".
На 14-й минуте красную карточку получил проводивший первый матч в РПЛ полузащитник гостей Парфе Бизоза. На 41-й минуте другой хавбек уфимцев Остон Урунов был заменен из-за травмы. Этот матч стал для него вторым после возвращения в "Уфу". Узбекистанский полузащитник в августе прошлого года перешел из "Уфы" в московский "Спартак", а в феврале вернулся в башкирскую команду на правах аренды.
⛔ Эпизод с удалением Парфе Бизоза.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 7, 2021
Согласны с решением арбитра?
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Матч прошел без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR), которые не были откалиброваны в связи с неготовностью стадиона.
"Урал" в четвертый раз подряд сыграл вничью в РПЛ и идет 12-м в таблице, набрав 23 очка. "Уфа" располагается на 14-м месте с 14 очками в активе.
В следующем туре "Урал" 13 марта примет "Ротор", "Уфа" на следующий день сыграет с казанским "Рубином".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|45-17
|42
|2
|ЦСКА
|21
|12
|4
|5
|37-19
|40
|3
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|32-22
|37
|4
|Спартак
|20
|10
|5
|5
|33-23
|35
|5
|Ростов
|21
|10
|4
|7
|26-22
|34
|6
|Динамо
|20
|10
|3
|7
|26-22
|33
|7
|Локомотив
|20
|9
|4
|7
|23-25
|31
|8
|Краснодар
|20
|9
|4
|7
|37-21
|31
|9
|Рубин
|20
|9
|4
|7
|26-25
|31
|10
|Химки
|21
|8
|5
|8
|26-31
|29
|11
|Ахмат
|21
|7
|5
|9
|20-25
|26
|12
|Урал
|21
|4
|11
|6
|18-25
|23
|13
|Ротор
|21
|4
|6
|11
|12-31
|18
|14
|Уфа
|21
|3
|5
|13
|15-33
|14
|15
|Арсенал
|20
|3
|5
|12
|17-34
|14
|16
|Тамбов
|20
|3
|4
|13
|14-32
|13