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Футбол в России

"Уфа" вдесятером сыграла вничью с "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0

ТАСС, 7 марта. Екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграл вничью со счетом 0:0 с "Уфой" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на "Екатинбург-Арене".

На 14-й минуте красную карточку получил проводивший первый матч в РПЛ полузащитник гостей Парфе Бизоза. На 41-й минуте другой хавбек уфимцев Остон Урунов был заменен из-за травмы. Этот матч стал для него вторым после возвращения в "Уфу". Узбекистанский полузащитник в августе прошлого года перешел из "Уфы" в московский "Спартак", а в феврале вернулся в башкирскую команду на правах аренды.

Матч прошел без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR), которые не были откалиброваны в связи с неготовностью стадиона.

"Урал" в четвертый раз подряд сыграл вничью в РПЛ и идет 12-м в таблице, набрав 23 очка. "Уфа" располагается на 14-м месте с 14 очками в активе.

В следующем туре "Урал" 13 марта примет "Ротор", "Уфа" на следующий день сыграет с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20126245-1742
2ЦСКА21124537-1940
3Сочи21107432-2237
4Спартак20105533-2335
5Ростов21104726-2234
6Динамо20103726-2233
7Локомотив2094723-2531
8Краснодар2094737-2131
9Рубин2094726-2531
10Химки2185826-3129
11Ахмат2175920-2526
12Урал21411618-2523
13Ротор21461112-3118
14Уфа21351315-3314
15Арсенал20351217-3414
16Тамбов20341314-3213
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