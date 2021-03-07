Гендиректор "Уфы": могли рассчитывать на победу над "Уралом", если бы не удаление

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки футбольного клуба "Уфа" могли обыграть екатеринбургский "Урал" на его поле в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), если бы провели матч в полном составе. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Ринат Шайбеков.

"Уфа" в воскресенье на выезде сыграла вничью с "Уралом", встреча завершилась со счетом 0:0. Гости с 14-й минуты играли в меньшинстве после того, как с поля был удален полузащитник Парфе Бизоза. Для этих команд очная встреча стала второй за неделю - 3 марта уфимцы дома в 1/8 финала Бетсити - Кубка России разгромили екатеринбуржцев (3:0).

"После удаления пошла другая игра. Начали мы матч хорошо, завладели инициативой, но удаление спутало нам все карты, - сказал Шайбеков. - Думаю, красная карточка была, но был момент [во втором тайме], когда смотрели нарушение "Урала" на предмет красной карточки, - это было в двух метрах от бокового судьи, он пропустил этот момент и возник опасный момент у наших ворот".

"В таких условиях тяжело играть. Перед тем, как матч начался, мы рассчитывали на победу, но после красной карточки ничья для нас - нормальный результат. Могли победить за счет характера и класса, у нас моменты поинтереснее, у того же Тимура Жамалетдинова. В равных составах, думаю, мы бы дожали "Урал", - отметил гендиректор "Уфы".

"Уфа" после воскресной ничьей поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 14 очков. "Урал" продолжает занимать 12-ю строчку (23 очка). В 22-м туре РПЛ уфимцы дома 14 марта сыграют с казанским "Рубином", екатеринбуржцы днем раньше на своем поле встретятся с волгоградским "Ротором".