Синицын: информация о конфликте между Сафоновым и "Краснодаром" является домыслом

ТАСС, 7 марта. Бывший голкипер "Краснодара" Андрей Синицын назвал домыслом информацию о конфликте между клубом и футболистами Матвеем Сафоновым и Даниилом Уткиным. Комментарий Синицына приводит газета "Спорт-Экспресс".

26 февраля главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что Сафонов и Уткин травмированы. До этого "Спорт-Экспресс" сообщил, что оба футболиста не попадают в состав из-за контрактных разногласий.

"Я в конфликт не верю, это глупость и домыслы. Во-первых, Мотя и Даня действительно травмированы. Во-вторых, когда "Краснодар" предложил в свое время молодым воспитанникам - [Ивану] Игнатьеву, [Магомеду-Шапи] Сулейманову и Сафонову - продлить соглашения на новых условиях, Мотя свой контракт подписал, не читая. Что говорит о том, насколько он доверяет руководству", - сказал Синицын.

"Краснодар" после 20 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 31 очко.