Александр Большунов занял третье место в лыжном марафоне на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов стал бронзовым призером в мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе. Лидировавший перед последним поворотом Большунов пропустил на финишной прямой вперед двух норвежцев. Победу одержал Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 2 часа 10 минут 52,2 секунды, вторым стал Эмиль Иверсен (отставание 0,7 секунды), Большунов отстал на 1,4 секунды. На финише у 24-летнего россиянина в борьбе с Клебо сломалась палка.

Самый грустный эпизод масс-старта



В решающий момент у Большунова сломалась палка в борьбе с Клебо



Как думаешь, кто тут виноват? pic.twitter.com/tflDnDCZvW — Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021

Ранее на чемпионате мира в Германии Большунов выиграл скиатлон на 30 км, а также в составе сборной России стал вторым в мужской эстафете и третьим в командном спринте. Клебо одержал победу в спринте, а в составе сборной Норвегии - в командном спринте и эстафете. Всего для 24-летнего норвежца эта золотая медаль стала седьмой на чемпионатах мира.

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Отечественные лыжники имеют в своем активе одну победу на чемпионатах мира в лыжном марафоне на 50 км - в 1954 году первое место занял представитель СССР Владимир Кузин. На Олимпийских играх в активе лыжников СССР (России) три золотые медали в этой дисциплине, которые завоевали Николай Зимятов (1980), Михаил Иванов (2002) и Александр Легков (2014). На предыдущем чемпионате мира, проходившем в 2019 году в австрийском Зефельде, лучший результат в марафоне показал норвежец Ханс Кристер Холунн, второе место занял Большунов, третье - еще один представитель Норвегии Шур Рете. Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в качестве команды под названием Russian Ski Federation (RSF).