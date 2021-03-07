Александр Большунов занял третье место в лыжном марафоне на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов стал бронзовым призером в мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе.
Лидировавший перед последним поворотом Большунов пропустил на финишной прямой вперед двух норвежцев. Победу одержал Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 2 часа 10 минут 52,2 секунды, вторым стал Эмиль Иверсен (отставание 0,7 секунды), Большунов отстал на 1,4 секунды. На финише у 24-летнего россиянина в борьбе с Клебо сломалась палка.
Самый грустный эпизод масс-старта— Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021
В решающий момент у Большунова сломалась палка в борьбе с Клебо
Как думаешь, кто тут виноват? pic.twitter.com/tflDnDCZvW
Ранее на чемпионате мира в Германии Большунов выиграл скиатлон на 30 км, а также в составе сборной России стал вторым в мужской эстафете и третьим в командном спринте. Клебо одержал победу в спринте, а в составе сборной Норвегии - в командном спринте и эстафете. Всего для 24-летнего норвежца эта золотая медаль стала седьмой на чемпионатах мира.
Отечественные лыжники имеют в своем активе одну победу на чемпионатах мира в лыжном марафоне на 50 км - в 1954 году первое место занял представитель СССР Владимир Кузин. На Олимпийских играх в активе лыжников СССР (России) три золотые медали в этой дисциплине, которые завоевали Николай Зимятов (1980), Михаил Иванов (2002) и Александр Легков (2014). На предыдущем чемпионате мира, проходившем в 2019 году в австрийском Зефельде, лучший результат в марафоне показал норвежец Ханс Кристер Холунн, второе место занял Большунов, третье - еще один представитель Норвегии Шур Рете.
Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в качестве команды под названием Russian Ski Federation (RSF).
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|Норвегия
|13
|12
|6
|31
|Австрия
|4
|1
|2
|7
|Швеция
|2
|2
|3
|7
|Германия
|2
|2
|2
|6
|Россия
|1
|2
|2
|4
|Словения
|1
|1
|4
|6
|Польша
|1
|0
|1
|2
|Финляндия
|0
|2
|1
|3
|Япония
|0
|1
|2
|3
|Швейцария
|0
|1
|0
|1
|Франция
|0
|0
|1
|1