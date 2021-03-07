Норвежского лыжника Клебо дисквалифицировали по итогам марафона на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо дисквалифицирован по итогам инцидента на финише гонки с общего старта на 50 км классическим стилем на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Об этом ТАСС сообщили в норвежской команде.

В воскресенье российский лыжник Александр Большунов финишировал в марафоне третьим. На финишной прямой произошло столкновение российского спортсмена с Клебо, в результате чего у Большунова сломалась палка. Клебо стал чемпионом мира, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен.