Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии

ТАСС, 7 марта. Норвежец Тарьей Бё занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в Чехии. Спортсмен на дистанции 12,5 км показал результат 28 минут 17,3 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах.

Экхофф победила в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Вторым стал его брат Йоханнес Бё (отставание 8,2 секунды; 2 промаха), третьим финишировал француз Симон Дестьё (+11,5; 2). Россиянин Александр Логинов занял 19-е место (+1.36,4; 3), Эдуард Латыпов - 23-е (+1.55,2; 4), Матвей Елисеев - 24-е (+1.57,3; 2), Карим Халили - 36-е (+2.26,7; 3), Евгений Гараничев - 46-е (+3.20,3; 4).

В общем зачете Кубка мира продолжает лидировать Йоханнес Бё, в его активе 955 очков, вторым идет его соотечественник Стурла Легрейд (922), третьим - Тарьей Бё (763), лучшим из россиян является Логинов (469), идущий на 15-й позиции. В зачете гонок преследования первым идет Легрейд (279), вторым - Йоханнес Бё (275), третьим - француз Эмильен Жаклен (266), Логинов - 15-м (127).

Следующий этап Кубка мира по биатлону также пройдет в Чехии с 11 по 14 марта.