Клебо признался, что ему будет нелегко смириться с дисквалификацией в марафоне

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо нелегко принять дисквалификацию в марафоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом Клебо рассказал журналистам.

В воскресенье Александр Большунов финишировал в марафоне третьим. На финишной прямой произошло столкновение российского спортсмена с Клебо, в результате чего у Большунова сломалась палка. Клебо финишировал первым, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен. После гонки Клебо дисквалифицировали, Иверсена объявили чемпионом, Большунову досталось серебро.

"Мне показалось, что Большунов хочет меня выдавить с трассы. Он прижимал меня, хотя слева было много места. Мне сказали, что я выиграл. Будет непросто смириться с тем, что меня дисквалифицируют", - сказал Клебо.