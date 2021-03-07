{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Клебо признался, что ему будет нелегко смириться с дисквалификацией в марафоне

Спортсмен считает, что Большунов мог избежать столкновения в инциденте, по итогам которого было разбирательство
Йоханнес Клебо Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Йоханнес Клебо
© Сергей Бобылев/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо нелегко принять дисквалификацию в марафоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом Клебо рассказал журналистам.

На эту тему
Норвежского лыжника Клебо дисквалифицировали по итогам марафона на чемпионате мира

В воскресенье Александр Большунов финишировал в марафоне третьим. На финишной прямой произошло столкновение российского спортсмена с Клебо, в результате чего у Большунова сломалась палка. Клебо финишировал первым, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен. После гонки Клебо дисквалифицировали, Иверсена объявили чемпионом, Большунову досталось серебро.

"Мне показалось, что Большунов хочет меня выдавить с трассы. Он прижимал меня, хотя слева было много места. Мне сказали, что я выиграл. Будет непросто смириться с тем, что меня дисквалифицируют", - сказал Клебо.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЧемпионат мира по лыжным видам спорта
КХЛ
"Ак Барс" увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ с "Торпедо"
Казанский клуб выиграл третий матч серии со счетом 4:0
Читать полностью