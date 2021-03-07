"Ливерпуль" потерпел шестое домашнее поражение подряд в чемпионате Англии по футболу

ТАСС, 7 марта. "Ливерпуль" уступил на своем поле "Фулхэму" со счетом 0:1 в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Челси" впервые с 2014 года обыграл в гостях "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии

Гол на 45-й минуте забил Марио Лемина.

"Ливерпуль" впервые в истории Английской премьер-лиги (с 1992 года) проиграл шестой домашний матч подряд. Последний раз клуб проигрывал дома шесть раз кряду в сезоне-1953/54, тогда "Ливерпуль" покинул высший дивизион по итогам чемпионата. Всего команда Юргена Клоппа не может победить на "Энфилде" в последних восьми встречах чемпионата (две ничьи, шесть поражений).

В турнирной таблице "Ливерпуль" занимает седьмое место с 43 очками в 28 матчах. "Фулхэм" идет 18-м, набрав 26 очков.

"Ливерпуль" 15 марта сыграет в гостях с "Вулверхэмптоном", "Фулхэм" 13 марта примет лидирующий "Манчестер Сити".