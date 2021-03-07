Россияне завоевали три медали на чемпионате мира по шорт-треку

ТАСС, 7 марта. Российские спортсмены завоевали три медали на чемпионате мира по шорт-треку, который завершился в нидерландском Дордрехте.

Россиянин Елистратов стал вторым на дистанции 500 м на чемпионате мира по шорт-треку

Мировое первенство завершилось в воскресенье. Последними в программе турнира были эстафеты, где мужская и женская российские команды заняли четвертые места.

Все три награды на счету Семена Елистратова. 30-летний спортсмен завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров и бронзовые медали на дистанции 1 500 метров и в многоборье.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Как и на чемпионате мира по конькобежному спорту, в случае побед российских спортсменов вместо гимна должен был исполняться музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.