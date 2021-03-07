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ATP

Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Роттердаме

На счету 23-летнего теннисиста теперь восемь побед на турнирах под эгидой ассоциации
Андрей Рублев EPA-EFE/Koen Suyk
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/Koen Suyk

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл венгра Мартона Фучовича в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в нидерландском Роттердаме.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу 23-летнего россиянина.

Рублев завоевал свой восьмой титул АТР. Он стал самым титулованным теннисистом прошлого сезона, выиграв пять турниров под эгидой ассоциации. Теннисист занимает восьмую строчку мирового рейтинга. Россиянин доходил до четвертьфиналов Открытых чемпионатов Австралии (2021), Франции (2020) и США (2017, 2020).

Фучовичу 29 лет, он располагается на 59-м месте в мировом рейтинге и имеет в активе один титул АТР. Он трижды доходил до четвертого раунда турниров серии Большого шлема.

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